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Экспорт мяса птицы из Краснодарского края сократился в 4,5 раза в 2024 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksport-myasa-ptitsy-iz-krasnodarskogo-kraya-sokratilsya-v-4-5-raza-v-2024-godu
Экспорт мяса птицы из Краснодарского края сократился в 4,5 раза в 2024 году
Фото freepik.com

В 2024 году Кубань экспортировала 33 т мяса птицы. Это в 4,5 раза меньше, чем годом ранее. В 2023-м за границу отправили 151 т продукции.

В прошлом году на экспорт мясо птицы направлял один производитель, поставки осуществляли в Абхазию.

С начала этого года кубанские производители не экспортировали мясо птицы. За аналогичный период прошлого года за границу отправили 18 т продукции, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: производство мидий в Краснодарском крае за 2024 год сократилось на 189 тонн. Производство мидий в регионе снизилось более чем на 50% из-за разрушительного шторма, повредившего в ноябре 2023 года фермерские коллекторы на Черноморском побережье.

Тогда стихия повредила мидийные коллекторы, наибольший ущерб понесли фермы вблизи Анапы и Геленджика. В результате по итогам прошлого года кубанские хозяйства собрали лишь 172 т мидий. Например, годом ранее производство этого деликатеса в регионе превышало 360 т.

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