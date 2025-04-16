Производство мидий в Краснодарском крае за 2024 год сократилось на 189 тонн

Производство мидий в регионе снизилось более чем на 50% из-за разрушительного шторма, повредившего в ноябре 2023 года фермерские коллекторы на Черноморском побережье.

Тогда стихия повредила мидийные коллекторы, наибольший ущерб понесли фермы вблизи Анапы и Геленджика. В результате по итогам прошлого года кубанские хозяйства собрали лишь 172 т мидий. Например, годом ранее производство этого деликатеса в регионе превышало 360 т.

Главными производителями моллюсков на Кубани выступают компании «Евроморпродукты», «Южная Цитадель», «Анапская Аква-Ферма» и «Черноморские морепродукты». Последняя выращивает моллюсков у села Дивноморское и занимает ведущую позицию на рынке, произведя за 2024 год 100 т мидий — более половины от общего регионального объема.

В краевом минсельхозе отметили, что кубанские морепродукты имеют стратегическое значение для развития отечественной аквакультуры и импортозамещения. Отраслевым проектам предоставляют государственную поддержку, включая субсидии на приобретение спецоборудования, пишет «Ъ-Кубань».

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