Эксперты: явка в 19,5% на Кубани в первый день выборов — это хороший результат

Фото Избиркома Кубани

По данным краевого Избиркома в первый день выборов — 9 сентября, на Кубани проголосовали 843 тыс. 527 человек. Это 19,5% от общего числа избирателей региона.

«Явка в 20% для первого дня – это хороший результат. Могу предположить, что это были как раз те жители Кубани, которые имели планы на выходные, потому решили до и после работы проголосовать. Теперь на участки пойдет основной поток избирателей. Как показывает практика, с утра свой выбор делают жители сельской местности – это очень активный, я бы даже сказал, ядерный электорат, который голосует постоянно. К вечеру также должны пойти городские жители», — сказал политический обозреватель Андрей Решетов.

Он отметил, что выборы в Краснодарском крае проходят без нарушений. Он также выразил уверенность, что подобная ситуация сохранится до конца голосования.

«К середине дня голосования явка была 10%, а к концу дня уже увеличилась до 19,5%. Такой рост связан с тем, что у многих избирателей закончился рабочий день и они пошли голосовать. Также многие решили освободить свои выходные, и решили отдать свой голос вчера. Такой высокий показатель говорит о заинтересованности избирателей в участии в выборах», — заявил член Общественной палаты Краснодарского края Руслан Асланян.

По его словам, формат трехдневного голосования только начинает приобретать традиционный характер.

В Краснодарском крае 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

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