Эксперты выяснили дозу кофеина, повышающую риск гипертонии

Индийские исследователи отметили, что регулярное употребление свыше 400 мг кофеина в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии.

В ходе исследования 19,6% участников эксперимента употребляли свыше 400 мг кофеина в сутки в течение пяти дней в неделю или чаще за год.

Ученые выяснили, что это отразилось на выносливости участников исследования. Так, у них повысилась частота сердечных сокращений и увеличилось артериальное давление после теста на лестнице. Последнее опасно развитием деменции, инфарктов, хронической болезни почек и сердечной недостаточности. Кроме того, риски увеличиваются, если человек пьет алкоголь, курит, пренебрегает физической активностью, сообщает 360.ru.

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