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Эксперты центра «Мой бизнес» участвуют в выставке «Кубанская ярмарка»

Экономика
30.09.2022 18:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksperty-tsentra-moj-biznes-uchastvuyut-v-vystavke-kubanskaya-yarmarka
Эксперты центра «Мой бизнес» участвуют в выставке «Кубанская ярмарка»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» проходит агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка».

По словам руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Василия Воробьева, в регионе успешно работает одна из самых развитых инфраструктур поддержки предпринимателей.

«Важное место в этой экосистеме занимают наши фонды. Их задача заключается в создании максимально благоприятного климата для предпринимателей», — сказал глава ведомства.

В выставке принимают участие специалисты центра «Мой бизнес». Эксперты проводят бесплатные консультации о мерах господдержки для участников выставки. Стенд с информацией Центра «Мой бизнес» расположен недалеко от входа выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг».

Как отметила исполнительный директор регионального Фонда развития бизнеса Елена Пистунова, специализированные выставки дают возможности производителям рассказать о своей продукции, заключить выгодные сделки, узнать об инновациях. Она отметила, что краевой Фонд развития бизнеса активно содействует в сопровождении главных выставочных мероприятий Кубани. Эксперты департамента отмечают актуальные запросы предпринимателей, записывают на профильные консультации и услуги участников выставки.

«Горячая линия» для представителей МСП — 8 (800)707-07-11. На сайте можно оставить заявку на услуги Центра «Мой бизнес», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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