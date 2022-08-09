Эксперты спрогнозировали осенний рост цен на съемное жилье в России

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Средняя стоимость арендного жилья в крупных городах России может увеличиться на 10-15% в связи с началом учебного года в вузах и колледжах, а также началом делового сезона.

Об этом заявила директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. По ее словам, цены уже начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10%. Тогда снижение произошло из-за роста конкуренции на рынке.

Член правления Российской гильдии риелторов Наталия Колесникова отметила, что на спрос сильно влияли внешнеполитические факторы. Весной ослабли традиционные арендные потоки — туристический, трудовой и миграционный. Люди решили подождать снижения стоимости.

Тогда предложение выросло в городах с населением от 500 тыс. человек. В феврале можно было снять порядка 52 тыс. квартир, в марте — 71,6 тыс., а в мае — уже 96,5 тыс.

В июле спрос на долгосрочную аренду вырос и продолжает расти. Осенью ожидается большее повышение, связанное со стандартной сезонностью, пишет газета «Известия».

Читайте также: в Краснодаре запустят сервис по прогнозированию стоимости и ликвидности недвижимости.