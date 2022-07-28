В Краснодаре запустят сервис по прогнозированию стоимости и ликвидности недвижимости

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новый сервис на основе искусственного интеллекта поможет подсчитать стоимость квадратного метра, подобрать перспективные локации, а также спрогнозировать возможный срыв сроков стройки.

Сервис строит прогнозы по недвижимости на основе информации о появлении социальных объектов, развития инфраструктуры, стоимости стройматериалов и динамики продаж Росреестра.

По словам представителя компании ДОМ.РФ новый аналитический сервис поможет девелоперам максимально эффективно реализовывать свои проекты.

Сейчас сервис находится на стадии внутреннего тестирования. В ближайшее время его планируют запустить в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Он будет доступен застройщикам по подписке, сообщает «Известия».

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