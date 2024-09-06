Эксперты спрогнозировали низкий урожай кукурузы на юге России

Фермеры беспокоятся, что понесут серьезные убытки, а эксперты в свою очередь предупреждают о значительном повышении цен на зерно.

Даниил Граблев из Усть-Лабинского района выращивает зерно 16 лет. В этом году отмечает хороший урожай пшеницы. Впереди сбор кукурузы. Фермер рассказывает, что их хозяйство ожидает в этом году спад урожая.

«По кукурузе прошлый год все мы знаем, не скрываем цифры от 100 до 120 в хозяйствах доходило. Пока не уберешь, не поймешь, какая урожайность, замеряли — 77, но насколько это правда — неизвестно», — говорит заместитель руководителя крестьянского фермерского хозяйства Даниил Граблев.

Зерно пойдет на продажу и создание кормов для животных. Чтобы сохранить урожай, кукурузу обрабатывали от вредителей. Однако в этом году серьезной угрозой для культуры стала аномальная жара.

«Оптимальная температура для цветения и созревания кукурузы +20-23 °С. Важно, чтобы и почва была достаточно влажной. Видно, что этому початку воды хватило, его немного погрызли вредители, но при этом все семена на месте и достигли оптимальных размеров, но есть и неполноценные качаны», — сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Эту картину наблюдают в Ростовской области и Ставропольском крае. На некоторых полях отмечают снижение почти до 50%. По мнению кубанских экспертов, если правильно выбрать сорта, то капризы погоды урожаю не навредят.

«Удобно очень и поучительно смотреть, как же себя ведут наши сорта, гибриды в экстремальных условиях, какие лучше — импортные или наши. Мы видим, что гибриды кубанской кукурузы показывают лучшие результаты», — подчеркивает полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с КФХ Вячеслав Легкодух.

Это отмечают и сами фермеры. Переход на кубанские семена даже в засушливую погоду стал правильным решением, каждый год показывая уверенные результаты.

По данным Росстата, последние четыре года урожай кукурузы превышает 2 млн т. ежегодно. Больше всего собрали в 2022 году — 2.7 млн т. В прошлом году Кубань почти приблизилась к этим показателям. Говорить о том, какой урожай ждать в этом сезоне, — еще рано. Под эту культуру выделили больше 400 тыс. га полей, а собрали 153 тыс. Кубань уже не первый год показывает высокий уровень и вновь претендует на лидирующие позиции.

«Мы технологичны. Последние 3-5 лет об этом говорят, мы перешагнули планку в 120 млн т. Здесь мы самодостаточны, мы лидеры по экспорту зерновых в мире», — отмечает Легкодух.

Спад урожая у соседей компенсирует рост цен на зерно, которое пойдет на экспорт, отмечают аналитики. Аномальная жара показала аграриям новые пути развития. Уже сейчас фермеры перестраивают пашни под влагосберегающие системы.

В следующем году ожидают высокий уровень урожая кормовых сортов. Переживать, что столовой кукурузы на рынке в этом году станет меньше, кубанцам не стоит. Этот продукт обеспечат не только Краснодарский край, но и другие регионы страны.

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