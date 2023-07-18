Эксперты: ремонт Крымского моста обойдется примерно в 600 млн рублей

Правительственная комиссия по ликвидации ЧС в течение дня после теракта на Крымском мосту 17 июля проводила оценку состояния моста.

В результате теракта один пролет по направлению в Тамань разрушен полностью, еще один с другой стороны, по направлению в Керчь сместился на 70–80 см.

«По первым предварительным осмотрам водолазов, повреждения опор нет. Мы ожидали худшего, но опоры в нормальном состоянии», — сказал Марат Хуснуллин.

На восстановление моста может понадобиться около 600 млн рублей, считают эксперты строительной отрасли. При этом важно, что не повреждены опоры моста, иначе сумма бы резко выросла.

Так, в прошлом году после первого теракта стоимость одного пролета составляла около 200–300 млн рублей. С того момента цены на стройматериалы выросли примерно на 3,6%, пишут «Известия».

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