Эксперты разъяснили, в какое время могут поесть пассажиры РЖД с верхних полок

Новые правила Минтранса РФ, регламентирующие ж/д перевозки, вступили в силу 1 сентября.

Один из самых обсуждаемых пунктов — место у стола. Согласно новому пункту, пассажиры нижних полок обязаны предоставлять место соседу сверху для приема пищи в определенные часы — не более 30 минут с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00, а также не более часа с 12:00 до 15:00.

Однако формулировка оказалась недостаточно точной — «предоставить место у столика» вовсе не означает, что при этом можно сидеть на нижней полке.

В Федеральной пассажирской компании пояснили — урегулировать возникающие споры сможет проводник, а также попросили пассажиров быть «внимательнее и добрее друг к другу».

Кроме того, теперь в поездах и электричках запрещены импровизированные концерты — нельзя играть на музыкальных инструментах, петь в микрофон и включать колонки. Однако если жалоб от пассажиров не будет, то запрет снимается — четкой ответственности за нарушение не предусмотрено.

Согласно новым правилам, теперь можно путешествовать со свидетельством о рождении или паспортом с истекшим сроком действия. Ранее нельзя было ехать, если документ был просрочен всего на день.

Если билет был оформлен на старый паспорт, который сдали на замену, ехать можно будет по временному удостоверению или новому документу, если он уже на руках. Перевозчик при этом должен бесплатно внеси изменения в билеты.

Также теперь нельзя высаживать из поезда несовершеннолетних безбилетных пассажиров до 16 лет без сопровождения. Такого ребенка нужно передать сотрудникам полиции, сообщает РИА «Новости».

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