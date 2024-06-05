Эксперты рассказали о вреде ароматизированных йогуртов

Ряд продуктов маскируют под полезные, однако они могут быть вредны для здоровья.

Так, в ароматизированных йогуртах втрое больше сахара, чем в натуральных. Врачи рекомендуют покупать натуральный йогурт и самостоятельно добавлять в него ягоды или фрукты. По их словам, колбасы и обработанное мясо не так вредны, как сладкие йогурты за счет своей мнимой полезности.

Среди других опасных для здоровья продуктов ― магазинный кетчуп.

«Четверть этой, казалось бы, невинной бутылки набита сахаром — четыре грамма на столовую ложку», — рассказали эксперты.

Также это свойственно и для других готовых заправок для салата из-за большого количества сахара и вредных жиров. Эксперты посоветовали использовать для заправки оливковое масло, сообщает 360.ru.

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