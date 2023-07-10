Эксперты рассказали о самых дешевых курортах России этим летом

Цены на отечественных курортах выросли за год на 15%, а спрос на места отдыха на черноморском побережье вырос в полтора-два раза.

В Сириусе цены выросли на 15% — до 5 тыс. 845 рублей. В Геленджике и Адлере тоже на 15% — до 4 тыс. 756 и 4 тыс. 388 рублей. Проживание в Анапе подорожало на 14% — до 3 тыс. 429 рублей, в Сочи и Кисловодске на 13% — до 5 тыс. 199 рублей.

Эксперты отметили, что Сочи в 2023 году самый востребованный у туристов. Так, доля приходящихся на него бронирований по сравнению с прошлым сезоном выросла с 2,8% до 5%. Второе место в рейтинге популярности занимает Зеленоградск, а третье — Адлер.

На Крым в летний сезон приходится 3% бронирований от всех российских городов. Туристы все еще отправляются в Крым но гораздо реже, чем в прошлые годы. Если в 2022 году на Крым и курорты Краснодарского края приходилось примерно одинаковое число запросов пользователей, то теперь соотношение изменилось — 61% целевых действий приходится на объявления в населенных пунктах от Сочи до Анапы и только 23% — на Крым, пишет «Российская газета».

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