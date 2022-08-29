Эксперты прогнозируют 15-процентный скачок цен на цветы к 1 сентября

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Бюджетный букет ко Дню знаний обойдется от 600 до 1 тыс. рублей.

Оптовые цены на цветы во 2 и 3 квартале года выросли на 20%, сообщил член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко. На это повлияли увеличение расходов на доставку по импорту и рост цен на удобрения.

«В течение последних трех лет спрос на цветы в это время упал, в целом примерно на 7–10%. Это связано с пандемией и ситуацией в экономике. Что касается цен, к 1 сентября они повышаются незначительно: в этом году ожидается рост стоимости примерно на 15%», — рассказал Александр Литвиненко.

Эксперт отметил, что наибольшим спросом пользуются яркие букеты и сезонные цветы: гладиолусы, хризантемы, георгины. Также выбирают монобукеты из роз, гербер или подсолнухов. Дефицит цветов в России не прогнозируется, так как цветы не попали под санкции, а российские тепличные комбинаты повышают производительность, сообщает ТАСC.

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