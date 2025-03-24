Эксперты оценили решение Кондратьева выбираться губернатором Кубани

Президент РФ Владимир Путин 24 марта принял в Кремле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Глава региона рассказал о решении участвовать в выборах губернатора Кубани, которые пройдут в сентябре этого года. Владимир Путин поддержал его кандидатуру.

Эксперт Николай Куксенко отметил, что поддержка Вениамина Кондратьева президентом говорит о значимости продолжения начатых губернатором преобразований в Краснодарском крае. Специалист отметил успехи губернатора в сфере урбанистики и ЖКХ. По его словам, только с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе построили более 1,3 тыс. зеленых зон. Также используются современные технологии, Краснодар внедряет систему «Умного города».

«Улучшается система ЖКХ. Происходит модернизация коммунальной инфраструктуры, построены и реконструированы более 100 км сетей водоснабжения и канализации. Эти достижения свидетельствуют о целенаправленной работе региональных властей по созданию комфортной городской среды и улучшения качества жизни кубанцев», — подчеркнул Николай Куксенко.



Политтехнолог Юрий Янкин сказал, что продолжение срока для Вениамина Кондратьева справедливо и предсказуемо. По его словам, в регионе важно поддерживать курс стабильности как во внутриполитической сфере, так и в экономической, и аграрной.

«Губернатор Кубани за два прошедших срока смог доказать, что он эффективный управленец, который готов решать любые задачи, находить выход из кризисных ситуаций и достойно отвечать вызовам», — добавил он.

Политический обозреватель портала «ЯСНО», журналист, политолог, член Совета по правам человека Краснодарского края Алексей Кащенко обратил внимание, что президент Владимир Путин предпочел именно личную встречу с Вениамином Кондратьевым, а не формат видеообщения.

«Это важный сигнал, ведь разговор глаза в глаза — самый откровенный формат. Главный вывод из этой беседы — Краснодарский край находится на верном пути», — рассказал Кащенко.

Глава Ленинградского муниципального округа края Юрий Шулико прокомментировал, что за десять лет Кубань под руководством Вениамина Кондратьева успешно справилась со всеми экономическими, социальными и инфраструктурными вызовами.

«Губернатор показал, что может управлять регионом в самых сложных условиях — во время пандемии и санкций. Руководитель региона обеспечивает стабильность, исполняет социальные обязательства и открыто заявляет, что нацелен на решение проблем жителей», — подчеркнул Шулико.

Глава округа отметил, что благодаря поддержке губернатора на развитие муниципалитета за последние годы выделили свыше 1 млрд рублей. Построили и капитально отремонтировали 25 объектов. Открыли 13 новых парковых зон и скверов с общим объемом финансирования порядка 300 млн рублей.

Также Шулико рассказал о начатой по поручению губернатора реконструкции набережной в станице Ленинградской, на работы из краевого и местного бюджетов направили 225 млн рублей.

«Еще один масштабный федеральный проект — реконструкция головного водозабора со строительством станции очистки воды. Мы завершили ее строительство, сейчас идут пуско-наладочные работы. Общий объем финансирования около 600 млн рублей», — добавил руководитель муниципалитета.

Кроме того, в муниципалитете построили три спортобъекта, реконструировали и обновили три учреждения культуры, отремонтировали и оснастили шесть клубных учреждений и две школы допобразования, объекты культуры, открыли два офиса врача общей практики и новый ФАП. Кроме того, за последние пять лет центры «Точка роста» появились в 16 школах.

«Для меня большая честь работать в команде губернатора, всецело поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок. Уверен, что опыт и последовательная политика Вениамина Ивановича — залог стабильного развития всей Кубани!» — написал Юрий Шулико в Telegram.

Мэр кубанского центра Евгений Наумов также поддержал решение Кондратьева участвовать в выборах.

«Мы много лет работаем плечом к плечу над развитием края и его столицы. Благодарен за абсолютную поддержку важных инфраструктурных и социальных проектов, за постоянное личное внимание к Краснодару», — сообщил мэр в Telegram.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский прокомментировал, что регион процветает благодаря грамотной политике управления, нацеленной на заботу о кубанцах. Мэр подержал решение губернатора.

«Всем вместе, единой командой, нам предстоит реализовать еще множество проектов на благо Горячего Ключа и всего региона. С поддержкой Вениамина Ивановича, несомненно, мы справимся со всеми задачами», — подчеркнул Белопольский в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поддержал решение Кондратьева участвовать в выборах губернатора Кубани. Президент отметил, что за последние годы в Краснодарском крае сделано очень многое.

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