Эксперты оценили достижения администрации Кубани за последние 10 лет

Общественные деятели края из разных отраслей дают оценку преобразованиям региона, а также выражают свою поддержку губернатору Вениамину Кондратьеву.

Упрочение связи между властью и жителями отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

«Нужно было предусматривать риски и принимать важнейшие социально-экономические решения, при которых спокойствие в обществе было бы соблюдено. Можно сказать, мы с этой миссией справились — под руководством Вениамина Ивановича Кондратьева», — отметила Любовь Попова.

Также поддержку главе региона выразили руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук и генеральный директор медиахолдинга «Краснодар» Максим Жмутский. Они отметили высокие темпы развития края.

«За десять лет, которые губернатор работает в нашем родном регионе, сделано очень многое. Только вдумайтесь, 1 млрд рублей выделили на поддержку некоммерческого сектора. Это беспрецедентные меры поддержки», — сказала Яна Сторожук.

«Последние десять лет показывают, что Краснодарский край — настоящий флагман, передовик по многим показателям экономики. Кроме того, меня как многодетного отца особо радует то внимание, которое власти Краснодарского края уделяют социальной сфере», — поделился Максим Жмутский.

Один из ведущих показателей развития региона — строительство социальных объектов. Только за последние 7 лет в Краснодарском крае построили 105 школ, 213 детских садов, ввели в эксплуатацию 148 ВОПов и ФАПов.

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