Эксперты назвали самые доступные новые автомобили в России

Первые 7 мест в топ-10 доступных машин занимают автомобили отечественного производства.

На первом месте расположилась Lada Granta в версии Classic. Ее стоимость — 699,9 тыс. рублей. В автомобиле 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 90 л.с. и пятиступенчатая МКПП.

Второе и третье места занимают Lada Niva Legend и Travel за 829,9 тыс. и 1 млн 92,9 тыс. рублей соответственно. Автомобили оснащены 1,7 л двигателем и пятиступенчатой МКПП.

На четвертом месте — Lada Vesta за 1 млн 239,9 тыс. рублей. По оснащению автомобиль аналогичен Lada Granta.

Пятое и шестое места — у УАЗ «Хантер» и «Патриот» за 1 млн 390 тыс. и 1 млн 530 тыс. рублей. Оснащены автомобили 2,7 л двигателями, подключаемым полным приводом и пятиступенчатыми МКПП.

На седьмом месте УАЗ «Пикап» за 1 млн 555 тыс. рублей, на восьмом — седан Changan Alsvin за 1 млн 750 тыс. рублей. Девятое место у Livan X3 Pro за 1 млн 879,9 тыс. рублей, замыкающее 10 — у Haval Jolion за 1 млн 949 тыс. рублей, пишет журнал «За рулем».

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