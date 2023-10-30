Автоэксперт Ракитин рассказал о способе сэкономить на шинах

В регионах с мягким климатом, где не встречаются наледи и снежные заносы, целесообразно использовать всесезонные шины.

Езда на всесезонной резине — экономически выгодное решение: приобретаете шины сразу на два сезона, не приходится тратиться на шиномонтаж или перебортировку колес каждые полгода. Однако такой вариант подходит не всем, отметил автоэксперт Максим Ракитин.

«В России они работают, например, в Краснодарском крае и других южных регионах. В более северных районах такие шины — не очень подходящий формат. Из-за состава резины их нельзя достаточно уверенно использовать на льду, и они не всегда подходят в качестве летних», — объяснил специалист.

По его словам, всесезонные шины уступают в эффективности полноценной зимней резине с шипами или фрикционным покрытием, когда зимой на дорогах встречается шуга — каша из воды и льда. Также универсальные шины изнашиваются быстрее сезонных, потому что постоянно находятся в контакте с дорогой.

Эксперт добавил, что во многих регионах России сезонная смена колес — необходимость, которой нельзя пренебрегать, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: когда выгоднее всего стоит покупать зимние шины.