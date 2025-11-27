Эксперты назвали рабочие специальности с наибольшим ростом зарплат в ЮФО

В список специальностей вошли дворники, сварщики, водители, токари-фрезеровщики, геодезисты и курьеры.

Как сообщили в пресс-службе hh.ru, ежемесячная зарплата дворников в ЮФО увеличилась на 33%, или 9,9 тыс. рублей, и достигла 39,9 тыс. рублей.

В топ самых высокооплачиваемых специалистов за третий квартал 2025 года вошли сварщики со средней зарплатой 177,6 тыс. рублей, водители — со 172 тыс. рублей и токари-фрезеровщики — со 151,2 тыс. рублей.

Также увеличились зарплаты у геодезистов — 147,5 тыс. рублей и курьеров — 139,2 тыс. рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: в Краснодаре бетонщики могут заработать до 260 тыс. рублей. Зарплаты в строительной сфере в краевом центре за год выросли. Оплата труда инженерно-технических работников увеличилась на 11,6%, труда квалифицированных рабочих — на 9,9%.

