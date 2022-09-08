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Эксперты: Краснодарский край демонстрирует отличную готовность к выборам

Политика
08.09.2022 16:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksperty-krasnodarskij-kraj-demonstriruet-otlichnuyu-gotovnost-k-vyboram
Эксперты: Краснодарский край демонстрирует отличную готовность к выборам
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В преддверии Единого дня голосования члены Общественной палаты Краснодарского края высказались об организации народного волеизъявления в регионе.

Так, член Общественной палаты Краснодарского края, доцент кафедры уголовного права и криминологии КубГУ, кандидат юридических наук Руслан Асланян отметил, что край показывает хороший уровень готовности.

«Краснодарский край всегда имел высокий организационный уровень подготовленности, наличие такого количества обученных общественных наблюдателей тому подтверждение. Нет никаких сомнений, что все организованно законно и легитимно», — подчеркнул Асланян.

Член Общественной палаты Краснодарского края, кандидат технических наук Андрей Казанцев добавил, что Кубань — один из бессменных лидеров по прозрачности процесса.

«Конечно, все организованно в рамках легитимности и законности. Краснодарский край находится в лидирующих позициях по прозрачности и открытости проведения выборов. Мы уже мониторим все возможные нарушения, будет большое количество общественных наблюдателей, которые будут следить за честностью выборов. Я думаю, предстоящие выборы пройдут не хуже, чем в прошлом году. Кубань не стремится к показательности. Главное, чтобы выборы прошли максимально открыто и прозрачно, чтобы пришли люди. Предвыборные кампании работают без нарушений, все избирательные участки всегда подготавливаются по всем требованиям», — сказал Казанцев.

Читайте также: в Краснодарском крае 9 сентября для голосования откроют около 3 тыс. избирательных участков. По новым правилам первый день выборов совпадает с «днем тишины». Любая агитация с 9 сентября запрещена.

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