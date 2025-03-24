Эксперты дали оценку развитию Кубани под руководством Вениамина Кондратьева

По словам специалистов политической сферы, Кубань для России — один из ключевых регионов. Высокие уровни гражданской ответственности и доверия населения администрации позволяют субъекту значительно влиять на политическую ситуацию во всей стране.

«Краснодарский край по результатам президентской кампании вошел в топ-10 регионов, которые показали наивысший результат. Это говорит о том, что Краснодарский край максимально лоялен с точки зрения населения к федеральному центру, к политике со стороны президента», — отметил политтехнолог Юрий Янкин.

Значительное внимание со стороны администрации региона уделяется и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для этого на территории края реализуют гражданские инициативы, финансируют мероприятия патриотического направления, строят новые комплексы.

«Под руководством Вениамина Кондратьева у нас в крае уже много лет реализуется краевая военно-спортивная игра «Зарница». Также по инициативе Вениамина Ивановича был создан военно-патриотический центр «Патриот», — сказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Краснодарского края Николай Капранов.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Артур Колесников оценил, как выстроен диалог команды губернатора с общественностью, насколько необходимо такое взаимодействие.

«В Краснодарском крае выстроен системный открытый диалог власти и общественных институтов — в первую очередь через работу субъектов общественного контроля. Кубань один из 17 регионов, где во всех районах действуют муниципальные общественные палаты. Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году губернатор поддержал инициативу Общественной палаты Краснодарского края. Это очень мощный ресурс, который позволяет обеспечивать конструктивный диалог между властью и обществом», — добавил Колесников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поддержал решение Кондратьева участвовать в выборах губернатора Кубани. Президент отметил, что за последние годы в Краснодарском крае сделано очень многое.

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