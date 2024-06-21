Эксперт Вяльшина объяснила, как банки реагируют на досрочное погашение кредита

Лучший клиент для банка тот, кто выплачивает кредит без задержек и строго по графику, а не погашает досрочно, рассказала глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Как отметила специалист, банки выдают кредиты с целью не просто получить обратно свои деньги, но и прибыль с заемщика. По ее словам, те, кто досрочно погашают кредиты, в итоге приносят меньше прибыли и могут усложнить для себя получения займов в будущем.

«На основании очень хорошей кредитной истории банк не может отказать клиенту в новом кредите, однако финальное решение всегда остается за ним: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита», — объяснила Ольга Вяльшина.

При этом эксперт напомнила об основных плюсах при закрытии займа досрочно — это экономия денег на переплате и улучшение кредитной истории.

«Если заемщик внимательно читает договор, уведомляет финансовую организацию о досрочном погашении в установленные сроки, проверяет, что досрочное погашение прошло и отразилось в кредитной истории, то никаких последствий для него нет», — цитирует Вяльшину RT.

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