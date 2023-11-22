Эксперт Вураско рассказал о мошеннических сайтах во время «черной пятницы»

Злоумышленники используют в своих целях ажиотаж и активизируются перед различными громкими событиями.

Эксперт Александр Вураско отметил, что во время ажиотажа вокруг «черной пятницы» сетевые мошенники завлекают привлекательными ценами, заставляя ввести данные банковской карты или код подтверждения операции.

«В попытках быстрее получить заветную скидку на товар несложно потерять бдительность и стать жертвой злоумышленников», — подчеркнул Вураско.

По словам эксперта, в такой период востребованны поддельные интернет-магазины. Благодаря им мошенники узнают адреса, банковские сведения и номер телефона своих жертв. Тем не менее такие сервисы могут иметь названия и дизайн известных брендов.

«Фишинговые сайты создаются сериями, но «живут» всего несколько дней, пока не закончатся распродажи и не иссякнет интерес потенциальных жертв», — объяснил специалист.

Также Вураско отметил, что перед стартом распродаж наблюдается резкий рост поддельных электронных рассылок, завлекающих людей на фишинговые сервисы. Он предупредил, что следует проверять, ведет ли ссылка на оригинальный сайт бренда.

Кроме того, специалист рассказал о такой мошеннической схеме, как создание групп и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, ассоциирующих себя с различными брендами, а также с теми, кто покинул рынок России.

«Они могут притворяться зарубежным ретейлером или перекупщиком, который якобы готов доставить сумку или пальто любимого бренда в любую точку страны. И если в случае с фишингом мошенники завлекают скидками, то здесь — «эксклюзивной» возможностью обладать зарубежным товаром», — предостерег эксперт.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, эксперт посоветовал внимательно проверять информацию о продавце и с осторожностью заниматься покупками в соцсетях и Telegram-каналах. Помимо этого, он порекомендовал приобретать товары у проверенных ретейлеров и на крупных торговых площадках, имеющих систему защиты покупателей, сообщает RT.

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