Эксперт Твердохлеб назвал оптимальный для России курс рубля к доллару

По мнению экономиста, курс рубля к доллару сейчас «переукреплен», но следует ожидать возвращение курса к 85-95 рублям за доллар.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб пояснил, что этот курс оптимален для текущей экономической ситуации и для стабильного уровня цен.

«Курс этот сложился уже на протяжении последних лет, и действительно по нему выстраиваются и внутренние цены, и считаются соответствующие доходы хозяйствующих субъектов», — пояснил Твердохлеб.

По его мнению, происходящие сейчас колебания на рынке связаны, в том числе, с предновогодними покупками россиян.

«Многие действительно вынуждены свои валютные резервы, валютные накопления переводить в рубли, что сказывается на текущем курсе», — пояснил он.

Эксперт добавил, что влияние оказали и внешнеторговые связи, которые способствуют притоку валюты непосредственно в нашу страну, сообщает «Радио Sputnik».

