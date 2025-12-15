В Госдуме предположили, что ЦБ может снизить ключевую ставку 19 декабря

О возможном снижении ключевой ставки 15 декабря сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, Банк России может снизить ключевую ставку до 16% годовых.

«Полагаю, что на 0,5 процентного пункта точно снизится, до 16%», — сказал Аксаков.

Он также предположил, что в следующем году снижение ключевой ставки продолжится. Депутат отметил, что снижение начнется уже в феврале, на первом заседании совета директоров, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк РФ 24 октября снизил ключевую ставку до 16,5%. Ключевую ставку снизили на 0,5 процентных пункта.

