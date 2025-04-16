Эксперт Силаев рассказал, как не стать жертвой кибермошенников в Пасху

В праздники многие обмениваются в соцсетях и мессенджерах тематическими открытками, видео и гифками, и Пасха — не исключение. Кибермошенники не упускают этой возможности, и начинают рассылать вредоносный контент под видом поздравлений, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«За, казалось бы, безобидной картинкой или видео может скрываться целый набор угроз: вирусы, «трояны», фишинговые ссылки, которые собирают личные данные или банковскую информацию. Иногда клик по «праздничной» ссылке приводит к автоматической подписке на платные сервисы или установке нежелательных расширений в браузер», — предупредил эксперт.

Силаев отметил, что не стоит открывать какие-либо файлы или ссылки, которые прислал незнакомый или малознакомый контакт, даже если в сообщении — поздравление с Пасхой или любым другим праздником. Также нужно быть осторожнее, если такие сообщения вдруг пришли от знакомого человека — убедитесь, что его аккаунт не взломали.