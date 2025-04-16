Эксперт Силаев рассказал, как не стать жертвой кибермошенников в Пасху
В праздники многие обмениваются в соцсетях и мессенджерах тематическими открытками, видео и гифками, и Пасха — не исключение. Кибермошенники не упускают этой возможности, и начинают рассылать вредоносный контент под видом поздравлений, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
«За, казалось бы, безобидной картинкой или видео может скрываться целый набор угроз: вирусы, «трояны», фишинговые ссылки, которые собирают личные данные или банковскую информацию. Иногда клик по «праздничной» ссылке приводит к автоматической подписке на платные сервисы или установке нежелательных расширений в браузер», — предупредил эксперт.
Силаев отметил, что не стоит открывать какие-либо файлы или ссылки, которые прислал незнакомый или малознакомый контакт, даже если в сообщении — поздравление с Пасхой или любым другим праздником. Также нужно быть осторожнее, если такие сообщения вдруг пришли от знакомого человека — убедитесь, что его аккаунт не взломали.
Чтобы точно не стать жертвой мошенников, важно соблюдать простые правила цифровой безопасности, подчеркнул Юрий Силаев. В первую очередь, никогда не открывайте подозрительные вложения ни с телефона, ни с компьютера, если не уверены, что источник — проверенный. Во-вторых, важно периодически обновлять на телефоне и компьютере антивирусные программы и системы безопасности. В-третьих, не стоит забывать о бдительности даже в праздники, заключил эксперт в беседе с RT.
Читайте также: россиян предупредили о новой схеме мошенничества с зеркальными сайтами магазинов.