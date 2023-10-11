Эксперт Щельцин рассказал, как часто нужно выключать компьютер

Компьютеры в офисах могут долгое время работать без перезагрузок и выключений, вследствие чего накапливаются фоновые задачи и временные файлы, снижающие скорость процессов и выдающие ошибки программ.

По словам эксперта Арсения Щельцина, чем больше скрытых фоновых процессов в оперативной памяти, тем хуже будет работать устройство.

«Это можно сравнить с обычным письменным столом: за ним можно эффективно работать, если на нем нет лишних вещей. Так вот, освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке — фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются», — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что компьютер в офисе следует выключать не менее одного раза в неделю, чтобы система регулярно перезапускалась. По его словам, устройство можно полностью выключать, уходя на выходные.

«Однако имейте в виду, что при включении могут устанавливаться обновления, поэтому в понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Проверка различных процессов в системе может занимать до 20 минут», — цитирует Щельцина радио Sputnik.

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