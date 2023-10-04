Эксперт Лукацкий предупредил о предустановленных вирусах в новых смартфонах

Новый смартфон может быть заражен вредоносными программами еще до поступления в продажу.

По словам эксперта по информационной безопасности Алексея Лукацкого, есть два возможных сценария заражения новых смартфонов вредоносным ПО. В первом случае его загружают в устройство еще на производстве. Зачастую это делают производители дешевых моделей, чтобы заработать на перепродаже похищенных персональных данных пользователей.

«Как правило, такое происходит в Китае. За последние год-два наберется с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы, зачастую не извлекаемые из смартфонов, которые передавали производителям информацию о том, как используются устройства», — объяснил специалист.

Другой сценарий: вирус попадает в устройство уже в России вместе с отечественными программами, предусмотренными к обязательной установке по законодательству.

«Это означает, что все гаджеты распаковываются и на них устанавливается необходимое ПО, среди которого теоретически может затесаться, случайно или целенаправленно, вредоносная программа. О таких случаях я не слышал, это скорее теоретический риск. Подобную программу легко выявит антивирус», — уточнил Алексей Лукацкий.

Также он дал основной совет, как защититься от покупки смартфона со вирусными приложениями: не приобретать дешевое устройство от неизвестных производителей. Популярные бренды не захотят рисковать репутацией, внедряя вредоносное ПО в свою продукцию, цитирует эксперта радио Sputnik.

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