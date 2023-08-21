Эксперт объяснил, почему может загореться смартфон

В России ежемесячно случается до десяти случаев воспламенения аккумулятора смартфона.

Эксперт Эльдар Муртазин отметил, что статистика таких инцидентов в мире примерно одинаковая.

«Воспламенение происходит крайне редко, для этого нужно, чтобы была влажная погода или чтобы устройство попало в воду, причем с разрушенной оболочкой аккумулятора. Как правило, при возгорании смартфоны начинают просто дымить», — объяснил специалист.

Он добавил, что зачастую смартфоны загораются из-за повреждения оболочки аккумулятора и нагрузки от некачественной зарядки или пауэрбанка без контроллера.

«Обычно это происходит при использовании поддельных, неоригинальных устройств», — подчеркнул Муртазин.

По словам эксперта, чтобы избежать такого случая, нужно менять аккумулятор раз в два-три года. Так, менять батарею можно, если устройство начинает хуже держать заряд.

«Если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя. Это опасно, в любой момент смартфон может вспыхнуть и сильно обжечь», — предупредил эксперт.

Также он отметил, что смартфон не следует оставлять под прямыми солнечными лучами, так как может перегреться аккумулятор, что приведет к сокращению срока службы телефона, сообщает радио Sputnik.

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