Пора менять: эксперт рассказал о признаках скорой «смерти» телефона

Некоторые признаки могут говорить не о рядовой поломке гаджета, а о приближении полного его отключения.

Указывать на скорую «смерть» телефона могут не только очевидные случаи, как полное отключение или разбитый корпус, но и отдельные неполадки, рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.

«Первое — когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе — цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. На iPhone горит яблочко, на Android — логотип устройства, и ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться. Все это связано со внутренними проблемами в материнской плате — памятью, процессором или еще какими-то комплектующими платы», — пояснил эксперт.

Попытки восстановить гаджет имеют смысл, если это дорогое устройство или флагман, продолжил техноблогер.

«Если вы купили дешевый телефон за 10–15 тыс. рублей и через два года с ним случилась такая ерунда, ремонт в сервисе выйдет в цену такого же, но работающего б/у устройства. Ремонт бюджетного смартфона актуален в первый год его использования, дальше это не имеет смысла. Обратиться в сервис стоит на тот случай, если у мастера будет телефон-донор, детали от которого можно поставить на ваш гаджет», — уточнил Смирнов.

Неисправный смартфон вряд ли получится продать на запчасти, считает эксперт.

«Возможно, кто-то возьмет его за бесценок, если это ходовая модель. Но сейчас у мастеров нет проблем с запчастями. Если проблемы с поставками запчастей из Китая возникнут, тогда мастера могут начать покупать старые аппараты, чтобы использовать их микрофоны и другие детали», — цитирует Виктора Смирнова радио Sputnik.

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