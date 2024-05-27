Эксперт Сергей Малоземов рассказал об опасности перекусов

Пищевое поведение в виде перекусов между завтраком, обедом и ужином негативное влияет на здоровье.

По словам автора и ведущего программы «Живая еда» Сергея Малоземова, после перекуса человек во время основного приема пищи не получает достаточно полезных веществ — прежде всего белка. В результате этого повышается риск очередного перекуса.

«Это большая проблема — перекусы не вовремя. Часто бывает так, что от скуки или оттого, что еда попалась на глаза, у человека рука сама тянется взять и пожевать», — отметил эксперт.

Малоземов подчеркнул, что питание должно быть трехразовым, поскольку в промежутках между приемами пищи в организме происходят процессы аутофагии. Также он рассказал о вреде постоянного поступления пищи в организм, из-за чего повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и ожирения. Так, чтобы обменные процессы проходили циклически — им нужно время.

«Недавно в Америке было проведено исследование на тему, сколько же человек получает калорий из несвоевременных перекусов. Оказалось, что до 500 килокалорий в день. Это треть всего суточного рациона среднестатистической женщины или четверть для мужчины», — сообщил специалист.

По мнению Малоземова, особенную опасность представляют сладкие перекусы. Если захотелось перекусить, эксперт порекомендовал выпить стакан воды, помимо этого, в крайнем случае можно поесть овощей, например, огурцов или моркови, сообщает радио Sputnik.

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