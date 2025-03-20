Эксперт Семеренко рассказала, как защититься от работодателей-мошенников

Не все работодатели — честные люди, есть среди них и мошенники, предупредил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

По его словам, самым верным способом не наткнуться на таких при поиске работы станет обращение к специалистам службы занятости или другим кадровым агентствам. Они помогут подобрать вакансии у добросовестных начальников. Однако есть способы и самому защитить себя.

Например, в первую очередь, стоит изучить рынок труда по своему направлению. Это поможет сориентироваться, какую в среднем зарплату предлагают на желаемой вакансии. Если та чрезмерно высокая, то это говорит о возможном мошенничестве, предупредил эксперт.

Насторожить также должно отсутствие в открытых источниках информации о компании, куда собираетесь трудоустраиваться. То есть, если у организации нее нет сайта и страниц в соцсетях, либо же профиля на профессиональных ресурсах, то высока вероятность, что ее не существует, заключил Семеренко в беседе с RT.

Читайте также: карьерный эксперт Семеренко рассказала, как одеться, чтобы точно получить работу.

Подпишись, здесь всегда интересно.