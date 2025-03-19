Карьерный эксперт Семеренко рассказала, как одеться, чтобы точно получить работу

Собираясь на собеседование, необходимо тщательно к нему подготовиться, в том числе выбрать правильный наряд, отметила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

По ее мнению, именно от одежды зависит, какие у вас шансы на получение предложения о работе. И чтобы правильно ее подобрать, в первую очередь, нужно ознакомиться с корпоративной культурой компании. Так, стиль может варьироваться — все зависит от сферы деятельности.

«Выбор одежды — это не только общий стиль, но и внимание к деталям. Отдавайте предпочтение аксессуарам, которые дополняют образ, но не отвлекают от него. Выбирая одежду для собеседования, помните: в ней должно быть комфортно и удобно. Внешний вид на собеседовании играет большую роль, но не стоит идти против себя: одежда должна всего лишь подкрепить вашу уверенность в себе», — отметила эксперт.

Семеренко добавила, что некоторые вещи однозначно не стоит надевать — это спортивные штаны и футболку с яркими принтами.

Кроме одежды, не стоит забывать об ухоженном внешнем виде на собеседовании, то есть: волосы, обувь и вещи должны быть чистыми и без неприятных запахов, а руки — ухоженными, добавила эксперт в беседе с RT.

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