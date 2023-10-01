Эксперт рассказала, какие работы нужно выполнить в огороде до начала холодов

После сбора урожая почву нужно подготовить к следующему сезону, а растения — к зиме.

В почву нужно внести различные подкормки — органические, комбинированные или минеральные, отметила ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Если это минеральная или комбинированная подкормка, на упаковке должно быть указано, что она именно осенняя — такие подкормки восполняют запасы калия и фосфора в почве и готовят растения к зимовке. Земельные работы лучше закончить до наступления холодов: когда температура начинает подбираться к нулю, химические реакции в почве замедляются», — пояснила Воронова.

Мягкие многолетние цветы на зиму нужно срезать, иначе весной они станут сухостоем, продолжила эксперт.

«На них «перезимуют» болезни и, возможно, вредители. К тому же весной при срезании сухостой может пылить, что вредно для аллергиков», — добавила специалист.

Срезанные растения нужно сжечь или отнести в компост, где умрут болезнетворные микробы и вредители умрут, отметила ландшафтный дизайнер.

«За год и более там повышается температура, внутри он горячий — 80 °С, потому что там идут определенные химические реакции. Все болезнетворные микроорганизмы будут «побеждены» другими, и получится органическая подкормка. Если компоста нет, можно сжечь срезанное, чтобы получилась зола от растительных остатков, и вывалить ее в сад. Самая ценная зола — именно от травянистых многолетних растений, особенно от подсолнечника», — уточнила Ольга Воронова.

По ее словам, деревья и кустарники лучше обрезать дважды в год, чтобы они успевали восстановиться и вновь давать урожай, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: эксперт рассказал, как выбрать Wi-Fi роутер для дачи.