Эксперт рассказал, как выбрать Wi-Fi роутер для дачи

На дачном участке могут возникнуть проблемы с доступом к интернету, поэтому при выборе Wi-Fi роутера необходимо учесть ряд характеристик, предупредил эксперт Михаил Белогорцев.

По его мнению, для дачи лучше всего выбрать роутер с поддержкой SIM-карты и системы Mesh, а также внешними антеннами. Кроме того, на загородный участок можно купить готовую систему Mesh для более эффективного покрытия на расстоянии. Предпочтение стоит отдавать роутерам со стандартом не ниже 802.11 или Wi-Fi 5, с поддержкой диапазона частот 5 ГГц».

«Альтернативный вариант для покрытия «мертвых зон» на загородном участке — это установка репитера для роутера, чтобы усилить сигнал и обеспечить более стабильное соединение», — рассказал Белогорцев.

Для расширения зоны покрытия Wi-Fi-сигнала на даче можно купить уличный роутер. Такие устройства имеют повышенную защиту корпуса от влаги, компактные размеры и возможность переносить резкую смену температур. Уличный роутер необходимо установить как можно выше, чтобы не было помех.

Если на загородном участке слабое покрытие мобильного оператора, то роутер можно дополнить внешней антенной. Но перед ее покупкой следует убедиться, что в устройстве есть необходимый разъем, сообщает радио Sputnik.

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