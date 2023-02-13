Эксперт рассказал, в каких случаях откажут в налоговом вычете

Возвращать часть средств за покупку недвижимости, обучение, благотворительность или занятия спортом позволяет система налоговых вычетов.

В некоторых ситуациях россиянам могут отказать в получении вычета, рассказал профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков.

Для получения вычета человеку нужно заплатить подоходный налог больше, чем возврат, на который он рассчитывает, пояснил эксперт.

«Условно, если вы заплатили НДФЛ в размере 100 тыс. рублей за год, а просите вернуть 200 тыс. рублей, то вам откажут. Чтобы узнать сумму НДФЛ, проще всего запросить в бухгалтерии соответствующую справку, и исходя из этого вы увидите, на какой налоговый вычет вы можете рассчитывать», — объяснил Костиков.

Кроме того, если у людей есть задолженность перед государством, они также не смогут получить налоговый вычет, отметил эксперт.

«Если у вас есть неуплаченные налоги, не НДФЛ, а, скажем, налог на недвижимость или транспортное средство, вам тоже откажут в вычете. Необходимо, чтобы у человека не было задолженности перед государством», — цитирует специалиста радио Sputnik.

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