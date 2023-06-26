Эксперт рассказал, почему не стоит выбрасывать старый Wi-Fi-роутер

Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло считает, что после покупки нового Wi-Fi-роутера предыдущему тоже можно найти применение.

По его словам, старый Wi-Fi-роутер может выполнять как минимум две функции. Так, его можно использовать в качестве репитера, усиляющего сигнал, а также в качестве коммутатора, чтобы были дополнительные порты.

«В первом случае старый роутер подключается к новому проводом и своими мощностями транслирует Wi-Fi-сигнал. Вы сможете использовать как сеть нового роутера, так и сеть старого. Во втором случае старый роутер тоже подключается к новому, после чего можно использовать порты старого для присоединения техники», — объяснил Бурхайло.

По словам специалиста, чтобы роутер можно было использовать как репитер, его ПО должно поддерживать эту функцию, а проверить это можно на сайте производителя или в веб-интерфейсе маршрутизатора. Бурхайло подчеркнул, что функционал коммутатора по умолчанию поддерживает большинство роутеров.

«Чтобы подключить роутер в качестве репитера, необходимо зайти в его веб-интерфейс. Вся информация есть в интернете, и более-менее активный пользователь сможет найти инструкцию и справиться самостоятельно. Для использования старого роутера в качестве коммутатора нужно просто правильно соединить провода. Из LAN порта основного роутера кабель должен приходить в WAN порт старого роутера. Обычно этот порт выделен цветом и находится отдельно от LAN портов. Его так и подписывают: WAN или Internet», — рассказал Бурхайло.

Также эксперт порекомендовал обратиться к профессионалам, если возникнут трудности.

Специалист подчеркнул, что старые роутеры имеют своим особенности, которые нельзя игнорировать. Так, с точки зрения безопасности старые роутеры очень надежные — их сложно взломать, а также попасть внутрь сети. По его словам, это можно сделать только рядом с роутером, но тем не менее нужно помнить, что защита не идеальна.

«Что касается коммутаторов, единственное ограничение, о котором нужно помнить, — это физические возможности старого роутера и, соответственно, скорость передачи информации через порты», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Читайте также: эксперт рассказал, как выбрать Wi-Fi роутер для дачи.