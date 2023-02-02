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Эксперт рассказал, на сколько подорожает мобильная связь в России в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazal-na-skolko-podorozhaet-mobilnaya-svyaz-v-rossii-v-2023-godu
Эксперт рассказал, на сколько подорожает мобильная связь в России в 2023 году
Фото unsplash.com

Рост тарифов на мобильную связь находится под контролем Минцифры и ФАС, поэтому вырастет максимум на 10%.

На рост тарифов в первую очередь влияет инфляция — она затронула все расходные статьи бюджета операторов, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

Операторы были вынуждены поднять цены — выросла стоимость всех видов товаров и услуг, в том числе за электричество. Также усложнилась ситуация с кадрами, пояснил эксперт.

«Как правило, рост тарифов находится под надзором ФАС, поэтому рост выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием этого ведомства и Минцифры. Таким образом, средний рост тарифов вряд ли превысит 10%, хотя у отдельных абонентов он может оказаться выше», — сказал Сиволобов.

По его словам, телекоммуникационное оборудование — одна из статей расходов: стоимость техники, расходных материалов и запчастей также выросла.

«Однако также наблюдается процесс сокращения масштаба строительства и умощнения сетей, поэтому это не единственный или ведущий фактор», — цитирует Сиволобова РИА «Новости».

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