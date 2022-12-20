Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Эксперт рассказал, когда лучше ставить новогоднюю елку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazal-kogda-luchshe-stavit-novogodnyuyu-elku
Эксперт рассказал, когда лучше ставить новогоднюю елку
Фото unsplash.com

Главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков рассказал, что в тепле елка может не простоять до Нового года.

По словам эксперта, дерево лучше приносить в дом не раньше, чем за неделю до праздника, потому что в отапливаемом помещении она может быстро потерять праздничный вид. Если елка уже куплена, то лучше вынести ее на холод.

«Елку можно купить уже сейчас, но сохранить свежесть до Нового года она сможет только на холоде. Ее надо держать на балконе, причем на таком, который не отапливается. Если у вас есть дачный участок, то стоит хранить ее там, можно немного закопать ее в снег. Такие условия будут даже лучше, чем в магазине, где елки сохнут», — сказал эксперт.

Чтобы продлить жизнь елки, которая уже стоит в помещении, можно использовать вспомогательные средства.

«Есть древний советский метод, чтобы елка продержалась дольше. В воду, в которой она стоит, можно добавить несколько таблеток аспирина. Это поможет бороться с бактериями, блокирующими сосуды, через которые елка впитывает воду», — цитирует Николая Шматкова радио Sputnik.

Читайте также: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогоднюю елку.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
  2. Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января
  3. Жители ЮМР пожаловались на стаю бродячих собак во дворах в Краснодаре
  4. Афериста, вымогавшего по телефону у пенсионеров деньги за мнимые ДТП, будут судить в Краснодаре
  5. Прокуратура оспорит выход на свободу экс-диспетчера аэропорта Сочи, осужденного за госизмену
  6. Эксперт рассказал, когда лучше ставить новогоднюю елку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях