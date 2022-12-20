Эксперт рассказал, когда лучше ставить новогоднюю елку

Главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков рассказал, что в тепле елка может не простоять до Нового года.

По словам эксперта, дерево лучше приносить в дом не раньше, чем за неделю до праздника, потому что в отапливаемом помещении она может быстро потерять праздничный вид. Если елка уже куплена, то лучше вынести ее на холод.

«Елку можно купить уже сейчас, но сохранить свежесть до Нового года она сможет только на холоде. Ее надо держать на балконе, причем на таком, который не отапливается. Если у вас есть дачный участок, то стоит хранить ее там, можно немного закопать ее в снег. Такие условия будут даже лучше, чем в магазине, где елки сохнут», — сказал эксперт.

Чтобы продлить жизнь елки, которая уже стоит в помещении, можно использовать вспомогательные средства.

«Есть древний советский метод, чтобы елка продержалась дольше. В воду, в которой она стоит, можно добавить несколько таблеток аспирина. Это поможет бороться с бактериями, блокирующими сосуды, через которые елка впитывает воду», — цитирует Николая Шматкова радио Sputnik.

Читайте также: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогоднюю елку.