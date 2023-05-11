Эксперт рассказал, как защитить технику от статического электричества

Наэлектризованные предметы могут повредить электронные устройства, поэтому технику необходимо защищать от статического электричества.

Об этом рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов. По его словам, в статическом электричестве содержится достаточно высокое напряжение.

«И, хотя сила тока маленькая и заряд проскакивает быстро, этого может оказаться достаточно, чтобы испортить, например, процессор. Мастера по ремонту техники описывали случаи, когда хорошо наэлектризованный кот, который взбирался на ноутбук, выводил его из строя, и приходилось менять материнскую плату. Смартфоны и умные часы менее чувствительны к статическому электричеству, а вот ноутбуки я бы оберегал особенно тщательно», — пояснил Малоземов.

Больше всего статическое электричество вырабатывают синтетические ткани и пледы, которые могут пускать искры или немного бить током, продолжил эксперт.

«Такие предметы надо держать подальше от электроники. Эффективный способ — периодическая стирка с антистатическим кондиционером. А влажная уборка поможет удалить статический заряд с поверхностей: при протирании влажной тряпкой не только убирается пыль, но и «стекает» заряд. Также есть масса спреев и других средств, предотвращающих появление статического электричества», — добавил эксперт.

Иногда бытовая техника может сама стать причиной появления и начать биться током, отметил специалист.

«Такое происходит, когда нарушается герметичность прибора, повреждается поверхность изолирующего покрытия, и техника начинает «стрелять». Например, мы прикасаемся к стиральной машине и чувствуем нехороший разряд. Это уже сигнал тревоги, это значит, что где-то происходит утечка электричества, и надо срочно обращаться в ремонт, потому что такого рода неполадки могут быть небезопасны для людей», — цитирует Сергея Малоземова радио Sputnik.

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