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Эксперт рассказал, как заработать на золоте в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazal-kak-zarabotat-na-zolote-v-2023-godu
Эксперт рассказал, как заработать на золоте в 2023 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Эксперт в сфере финансов Андрей Морозов рассказал о том, как россияне могут заработать на инвестициях в драгоценный металл.

По мнению финансиста, вложения в золотые слитки могут приносить стабильный доход вне зависимости от того, какая ситуация складывается на международных рынках. Минимальная сумма для таких инвестиций — 35-50 тыс. рублей.

«Но оптимальным считается вхождение на сумму не менее 3 млн рублей. Тогда входная цена будет ниже, чем при покупках на 30-50 тыс., и разница между ценой при покупке и продаже актива будет выше при продаже, и прибыль будет существеннее», — сказал эксперт.

По словам Андрея Морозова, при продаже золота раньше, чем через 3 года после покупки, сумма облагается налогом. В следующем году будет действовать исключение. Золотые слитки при продаже не будут облагаться налогом.

«Оптимальный период инвестиции – это около 3 лет. Дело в том, что физическое золото расценивается как имущество, поэтому при продаже инвестиционных монет взимается НДФЛ в размере 13%, налог не нужно платить только в том случае, если золото было куплено не менее трех лет назад. Если говорить о слитках, то при их продаже в 2023 году, как и в 2022 году, НДФЛ взиматься не будет», – отметил Андрей Морозов.

Закон, по которому россиян освободят от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022-2023 годах, приняли летом для расширения возможностей для сохранения сбережений, сообщает Радио Sputnik.

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