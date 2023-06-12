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Эксперт рассказал, как согреть воду во время плановых отключений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazal-kak-sogret-vodu-vo-vremya-planovyh-otklyuchenij
Эксперт рассказал, как согреть воду во время плановых отключений
Фото Karolina Grabowska, pexels.com

Каждое лето большинство россиян сталкиваются с профилактическим отключением горячей воды на 14 суток. Специалист по интегрированным системам безопасности Сергей Победоносцев назвал лучший способ для выхода из этой ситуации.

По его мнению, самое лучшее решение при долговременных отключениях горячей воды — покупка накопительного электрического котла. В магазинах сейчас представлен большой выбор такого оборудования.

«Мы привыкли к комфорту, нам нужно, чтобы были все условия: и горячая, и холодная вода. В квартирах самый оптимальный вариант – установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100-150 литров», — рассказал Победоносцев.

Кроме того, он предупредил, что если нагревать воду в чайнике в ванной комнате, то есть риск получить удар током. Это связано с тем, что в ванной очень высокая влажность, а сантехническое оборудование и краны заземлены, сообщает радио Sputnik.

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