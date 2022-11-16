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Эксперт рассказал, как правильно подобрать зимние шины для автомобиля

Общество
16.11.2022 08:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazal-kak-pravilno-podobrat-zimnie-shiny-dlya-avtomobilya
Эксперт рассказал, как правильно подобрать зимние шины для автомобиля
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С наступлением холодов многие автомобилисты начали менять шины с летних на зимние. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе зимней резины.

Он отметил, что существует два вида зимних шин — шипованная и фрикционная («липучка»). Шипованная резина предназначена для поездок по заснеженным и обледенелым дорогам. Специальные зубья на их протекторе защищают от заносов и скольжения, а также обеспечивают сцепление со льдом.

Фрикционная резина имеет ярко выраженный протектор с грунтозацепами. Чем больше ламелей и блоков на ее поверхности, тем лучше сцепление с дорогой.

По словам эксперта, автовладельцам не стоит ждать первых заморозков для смены шин. Это лучше всего сделать заранее. Соколов рассказал, что летняя резина начинает «дубеть» уже при температуре +5…7°C. При выборе зимних шин он посоветовал обратить внимание на размер, сертификацию и дату изготовления.

«В первую очередь узнайте размер шин: ширину, высоту профиля и диаметр обода. Эти параметры указаны в руководстве по эксплуатации авто и на боковой части покрышки, например, 235/35 R18. При покупке обратите внимание на дату изготовления. Важно, чтобы комплекту было не более трех лет», — сказал эксперт.

Он добавил, что дата выпуска шины находится на боковине в овальном штампе, сообщает RT.

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