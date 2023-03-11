Эксперт рассказал, как избежать «кошмара ипотечника»

После покупки жилья в ипотеку, важно выбрать стратегию погашения кредита, чтобы не оказаться в форс-мажорных обстоятельствах без денег.

Стремление как можно быстрее погасить ипотеку типично для россиян. Однако такой подход может довести семейный бюджет до хронической нехватки денег и, в конечном итоге, до испорченной кредитной истории, считает эксперт НИФИ Минфина России Мария Соловиченко.

«Главная мечта каждого ипотечника – побыстрее закрыть долг. В итоге многие начинают отдавать все доходы на ипотеку. Такое поведение несет в себе несколько рисков. Во-первых, можно остаться без финансовой подушки безопасности, и тогда в случае любого форс-мажора экстренный поиск средств может обернуться настоящим кошмаром. Во-вторых, излишняя экономия в ущерб своим интересам быстро загонит в хроническое стрессовое состояние – «всегда нет денег»», – рассказала она.

По словам эксперта, обе ситуации опасны тем, что в них легко допустить просрочку и испортить себе кредитную историю. При этом в определенных случаях предотвратить стрессовые ситуации может перевод части доходов не на погашение кредита, а на накопительный счет.

«Сейчас ставки на накопительные счета в крупных банках не превышают 9,5%. Можно делать обязательные выплаты по ипотеке, и при этом часть доходов переводить на накопительный счет. Такая стратегия будет выгодной, только если человек взял кредит по очень низкой или льготной ставке. Это поможет сформировать подушку безопасности, но потребует от заемщика огромной самодисциплины. Ведь очень сложно не потратить «лишние» деньги», – цитирует Соловиченко радио Sputnik.

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