Эксперт рассказал, где лучше хранить деньги на отдыхе

Некоторые туристы придумывают необычные места для хранения денег и драгоценностей, но часто забывают, куда их положили.

Об этом рассказал председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

«Есть туристы, которые прячут деньги и драгоценности в шторах, под подушкой, в кровати, где-то еще. Но очень часто люди забывают, сколько спрятали, им начинает казаться, что какую-то сумму украли, или они просто не могут вспомнить, куда именно положили деньги», — сказал Роман Бобылев.

Лучше всего деньги на отдыхе хранить в сейфе, советует эксперт.

«Сейфы в номерах, на мой взгляд, — простой и безопасный способ хранения и денег, и драгоценностей, и документов. Я бы рекомендовал в первую очередь пользоваться сейфом. Иногда есть возможность оставить что-то в ячейке на ресепшен отеля. Если вы не разбираете вещи и храните их в чемодане, а он закрывается на кодовый замок, имеет смысл хранить часть денег там. И, конечно, не стоит разбрасывать ценные вещи в номере и оставлять деньги на виду, провоцируя людей на кражи», — добавил Бобылев.

Держать все деньги в одном месте не стоит, продолжил специалист.

«В любом случае имеет смысл разделить денежные средства между супругами, друзьями, чтобы часть носить с собой, а часть держать в номере. Если вы идете на пляж один, лучше брать минимальное количество денег, чтобы в случае кражи было не так обидно. Ведь на пляже вы оставите вещи практически без присмотра», — цитирует Романа Бобылева радио Sputnik.

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