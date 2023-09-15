Эксперт рассказал, что покупатели жилья в Сочи хотят зарабатывать на курорте

По словам экспертов в сфере недвижимости, еще год назад российские покупатели жилья в Сочи приобретали его для переезда и постоянной жизни на курорте.

Однако сегодня, по словам вице-президента «Гильдии риэлторов Сочи» Юлии Усачевой, тенденции изменились — люди покупают недвижимость в Сочи для сдачи в аренду, а не для переезда.

«Если раньше в Сочи хотели жить, мы это в период пандемии особо ощутили, продавались частные дома, квартиры, «вторичка», новостройки, все было востребовано. Люди хотели приехать здесь и сейчас, то последний год нам показал, что на постоянное место жительство к нам уже ехать так не хотят, многие уезжают. Есть такая тенденция, что люди годик пожили и поехали обратно, с работой не так хорошо, жизнь дорогая, но при этом все теперь хотят зарабатывать в городе Сочи.», — заявила эксперт на мероприятии, организованном Ассоциацией отельеров России (АМОС).

При этом растет спрос на апартаменты — из 100% запросов до 20 млн рублей, 60% — это апартаменты. Также эксперт отметила тенденцию сокращения покупок жилья на ранних стадиях строительства для последующей перепродажи, сообщает РИА «Новости».

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