Эксперт рассказал, что может произойти с машиной при использовании контрафактного моторного масла

После ухода с российского рынка нескольких крупных производителей смазочных материалов увеличилось количество подделок.

Об этом рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. По его словам, раньше контрафакт поставлялся в небольших канистрах. Сейчас их везут бочками.

«Стоит покупать масло у проверенных организаций, которые этим занимались всегда. Если вы уже несколько лет пользуетесь услугами определенной станции техобслуживания, там тоже нет смысла вас обманывать. Самое главное — отказаться навсегда от покупки масла по объявлениям на маркетплейсах, на непонятных авторынках и по очень низким ценам», — посоветовал Ракитин.

Экономия на моторном масле может привести к негативным последствиям для машины, так как контрафакт может оказаться, например, подкрашенным растительным маслом, добавил эксперт.

«История очень похожа на фальсифицированный алкоголь, коньяк или виски, когда в бутылке может оказаться любая жидкость коричневого цвета. Если вы выпьете некачественный алкоголь, получите проблемы со здоровьем. Залили некачественное масло, и ваш автомобиль отправляется на свалку. Двигатель может встать буквально через километр после того, как вы начнете движение», — цитирует Максима Ракитина радио Sputnik.

Читайте также: эксперт рассказал, что поможет легко запустить двигатель зимой.