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Эксперт предупредил о рисках при обналичивании денег по вкладам

Экономика
28.09.2022 14:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-predupredil-o-riskah-pri-obnalichivanii-deneg-po-vkladam
Эксперт предупредил о рисках при обналичивании денег по вкладам
Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

В последнее время в России отмечают высокий спрос на наличные средства. Некоторые люди снимают деньги с банковских счетов.

Зампредседателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей Эльман Мехтиев уверен, что такое поведение граждан является стандартным в условиях экономической неопределенности. Он предупредил о рисках при обналичивании банковских счетов.

«Первый риск — не у каждого дома есть сейф. На этот товар был большой спрос в пандемию, сейфы давно раскуплены. Не уверен, что тут есть импортозамещение: там большая доля зарубежных составляющих, прежде всего, замков. Второе — есть риски обесценивания ваших сбережений из-за инфляции. Кроме того, вы не будете получать проценты по вкладам», — сказал Мехтиев.

Эксперт добавил, что присутствие наличных денег в кармане вызывает у людей искушение их потратить.

Он подчеркнул, что сбережения в банках надежно застрахованы и напомнил о гарантии по вкладам от государства в размере 1,4 млн рублей. По его словам, это правило надежно работает в стране с 2004 года, сообщает радио Sputnik.

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