Эксперт предупредил о новой мошеннической схеме с QR-кодами в почтовых ящиках

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана людей. Теперь для этого они могут использовать почтовые ящики в подъездах, уверен эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Он сообщил, что мошенники могут закидывать в почтовые ящики объявления с QR-кодами. При сканировании этих кодов люди будут переходить на сайты злоумышленников и терять деньги. Эксперт отметил, что мошенники все чаще используют сайты-клоны крупных компаний в мессенджерах и социальных сетях.

«Скоро мы сможем обнаружить мошенническую активность в обычных почтовых ящиках. Это возможно, потому что QR-коды стали активно использоваться для оплаты покупок и на рекламных объявлениях», — сказал Сизов.

Он призвал не сканировать подозрительные QR-коды, обнаруженные в почтовых ящиках. Для начала нужно тщательно проанализировать информацию на рекламном объявлении, сообщает радио Sputnik.

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