Эксперт поделился лайфхаком, как сэкономить на товарах при помощи «мертвых» полок

Сотрудники магазинов и супермаркетов прибегают к разным маркетинговым ухищрениям, чтобы обратить внимание покупателей на определенные товары, уверен председатель «Национального союза защиты прав потребителей» Алексей Егармин.

По его словам, покупателям стараются на уровне взгляда предложить товар, наиболее выгодный для магазина. Как правило, это товары по более высокой цене или с истекающим сроком годности. В некоторых случаях, поставщики или производители доплачивают торговым точкам за то, чтобы их товар посетителям подсовывали буквально под нос.

Эксперт подчеркнул, что для экономии на покупках нужно учитывать эти проверенные временем стратегии маркетологов. По его мнению, наиболее интересная для покупателя продукция зачастую находится в менее доступных местах.

«Лайфхак для посетителей магазина — обращать внимание на полки, которые находятся внизу или наверху. Такие полки иногда называют «мертвыми», потому что товар там продается хуже», — рассказал Егармин.

Он отметил, что товары на «мертвых» полках в большинстве случаев более выгодны покупателям, чем продавцам, сообщает радио Sputnik.

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