Эксперт объяснил появление ядовитого иглобрюха в сетевом магазине на Кубани

В конце ноября житель Тихорецкого района купил в сетевом магазине мороженую рыбу, которая оказалась смертельно опасным серебристым иглобрюхом, содержащим нервно-паралитический яд тетродотоксин

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко исключил случайность произошедшего. По его словам, спутать скумбрию с иглобрюхом практически невозможно из-за разного внешнего вида, среды обитания и способов добычи.

«Как она попали в улов скумбрии, как ее спутали со скумбрией. Я думаю, что это чисто злонамеренно, потому что скумбрия совсем не такая на вид. Она плавает в толще воды, это пелагическая рыба, к тому же стайная. Их ловят пелагическими сетями. А иглобрюхи — донные рыбы, прячутся между камнями», — пояснил специалист.

Эколог отметил, что существует более сотни видов иглобрюхов. Некоторые можно употреблять в пищу, но готовить их могут только сертифицированные повара.

Юрист Алексей Голубев объяснил правовые аспекты произошедшей ситуации. По закону о защите прав потребителей, товар должен быть безопасен для жизни и здоровья. Поскольку покупатель проявил бдительность и не употребил рыбу в пищу, вреда здоровью удалось избежать.

«Покупатель вправе требовать компенсации морального вреда. Учитывая степень и характер причиненных физических и нравственных страданий покупателю и его семье, считаю обоснованным оценить компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей», — заявил Голубев.

Он добавил, что также пострадавший может потребовать возврата денег за некачественный товар, сообщает «BFM Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Тихорецкого района купил в сетевом магазине ядовитую парализующую рыбу под видом скумбрии. Директору торговой точки объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Прокуратура также контролирует ход проведения процессуальной проверки, организованную следственным отделом.

